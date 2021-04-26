Антон Шипулин заявился на праймериз единороссов перед выборами в Госдуму

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Биатлонист, депутат Госдумы седьмого созыва Антон Шипулин сообщил журналистам, что подал документы на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму.

"Все логично, я являюсь действующим депутатом Госдумы, и уже подходит к концу время, чтобы подать заявление. Я понял, что еще многое необходимо сделать. Сегодня я подаю документы, чтобы представлять тот же Серовский округ в Государственной думе", - сказал он.

Одним из недоведенных до конца вопросов он назвал проблемы медицины: "Север больше всего нуждается в кадрах здравоохранения, это около 50% сейчас". Кроме нехватки кадров он упомянул нехватку во многих медучреждениях томографов "и другой обслуживающей техники".

На вопрос, как Шипулин будет "делить округ" с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько, спортсмен ответил, что замгубернатора заявился на праймериз по спискам, а он пойдет по одномандатному округу.

"Мы с ним очень хорошо дружим, друг другу в этом плане помогаем. Он является еще и моим наставником, часто я ему звоню или прихожу в кабинет, чтобы взять какие-то советы", - уточнил Шипулин.

Шипулин - чемпион мира по биатлону 2017 года. По три раза он выигрывал серебряные и бронзовые медали первенств мира. В 2010 году он выиграл "бронзу" Олимпиады. Спортивную карьеру он завершил в 2018 году.

В сентябре 2019 года он набрал 41,59% голосов на выборах депутата Госдумы по Серовскому избирательному округу.

Одним из первых на праймериз "Единой России" в Свердловской области заявился председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. Также в предварительном голосовании намерены участвовать двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, бывший мэр Каменска-Уральского, ныне вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков, автогонщик Сергей Карякин и первый зампредседателя свердловского Заксобрания, председатель регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий.