Олимпийская чемпионка Антюх выдвинулась в Думу от "Партии пенсионеров"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по бегу с барьерами Наталья Антюх выдвинулась в Государственную думу от "Партии пенсионеров за социальную справедливость", следует из данных ресурса ГАС "Выборы".

Она значится первым номером в региональной группе №18 по Петербургу.

Наталье Антюх сорок лет. Она с января 2019 года по январь 2020 года возглавляла петербургский комитет по физкультуре и спорту. Сейчас она является директором Училища олимпийского резерва № 1 в Петербурге, указано в ГАС "Выборы".

В апреле 2021 года спортивный арбитражный суд (CAS) признал Антюх виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года.

Антюх выиграла золото на Играх-2012 в Лондоне в забеге на 400 м с барьерами.