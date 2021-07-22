Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 005 075+559 573

Олимпийская чемпионка Антюх выдвинулась в Думу от "Партии пенсионеров"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по бегу с барьерами Наталья Антюх выдвинулась в Государственную думу от "Партии пенсионеров за социальную справедливость", следует из данных ресурса ГАС "Выборы".

Она значится первым номером в региональной группе №18 по Петербургу.

Наталье Антюх сорок лет. Она с января 2019 года по январь 2020 года возглавляла петербургский комитет по физкультуре и спорту. Сейчас она является директором Училища олимпийского резерва № 1 в Петербурге, указано в ГАС "Выборы".

В апреле 2021 года спортивный арбитражный суд (CAS) признал Антюх виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года.

Антюх выиграла золото на Играх-2012 в Лондоне в забеге на 400 м с барьерами.

Госдума Петербург Наталья Антюх Лондон

Новости по теме

Новости

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

РФ во второй половине июля резко активизировала экспорт зерна

ФСБ задержала восемь членов экстремистской организации на Ставрополье

Пандемия коронавируса

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

Свердловский губернатор сообщил о введении режима ЧС из-за засухи

Свердловский губернатор сообщил о введении режима ЧС из-за засухи

Суд арестовал активы депутата Госдумы и его семьи из-за вывода активов

Суд арестовал активы депутата Госдумы и его семьи из-за вывода активов

В Кремле выразили отношение к заявлению США и Германии по "Северному потоку 2"

Facebook и Telegram оштрафованы на 6 и 11 млн рублей

Закон об устойчивом Рунете

В Кремле подтвердили факт проведения учений по устойчивости Рунета

Первую в РФ группу по мониторингу цен на "борщевой набор" могут создать на Кубани

Первую в РФ группу по мониторингу цен на "борщевой набор" могут создать на Кубани
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');