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Первая группа рабочих осуждена за беспорядки на Амурском ГПЗ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Девять иностранных граждан приговорены в Амурской области к разным срокам лишения свободы за погром на территории вахтового городка Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Амурская область), который группа строителей устроила летом прошлого года.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном следственном управлении СК РФ, осуждена первая группа рабочих, которым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

"Приговора ждут и другие участники погрома на Амурском ГПЗ. Свободненский городской суд приговорил шестерых иностранных граждан к одному году и шести месяцам лишения свободы, троих - к одному году и семи месяцам лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

После колонии осужденных ждет депортация.

Беспорядки на Амурском ГПЗ

Как сообщалось, 13 июля прошлого года на территории вахтового городка подрядной организации Renaissance Heavy Industries, участвующей в строительстве Амурского ГПЗ, около 300 рабочих устроили погром в бытовых и административных помещениях данной организации, а также сторонних компаний.

К урегулированию ситуации были привлечены силы Росгвардии и ОМОНа. Причиной стало возмещение расходов по оплате патентов на трудовую деятельность на территории РФ: стоимость патента (около 6 тыс. рублей) вычли из зарплаты, но собирались возместить в последующем авансе.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что работодатель в одностороннем порядке удержал из зарплаты более 1 тыс. рабочих 14,4 млн рублей для оплаты патентов за два месяца. По факту погромов были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Наиболее активные участники беспорядков были взяты под стражу.

Амурская область СКР Амурский ГПЗ

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