Арестованы активные участники погрома на Амурском ГПЗ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Следствие задержало наиболее активных участников погромов на объектах Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Амурская область), двое взяты под стражу, сообщает региональное следственное управление СКР.

"Задержаны 11 наиболее активных участников, устроивших 13 июля на территории строительной площадки Амурского ГПЗ в городе Свободном погромы офисных помещений, магазина и салонов сотовой связи. (...) В настоящее время в отношении двух из них по ходатайству следователя судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о мере пресечения в отношении остальных задержанных. Следователи осмотрели поврежденные помещения подрядной организации и торговые точки в жилом секторе комплекса, изучили бухгалтерскую документацию.

Причиной беспорядков, по данным следственного управления, стал конфликт, возникший из-за разногласий по поводу источника возмещения расходов на оплату трудовых патентов.

Беспорядке на стройке Амурского ГПЗ

Как сообщалось, 13 июля на территории вахтового городка подрядной организации Renaissance Heavy Industries, участвующей в строительстве Амурского ГПЗ, около 300 рабочих устроили погром в бытовых и административных помещениях данной организации, а также сторонних компаний.

К урегулированию ситуации были привлечены силы Росгвардии и ОМОНа. Причиной беспорядков стало возмещение расходов по оплате трудовых патентов: стоимость патента (около 6 тыс. рублей) вычли из зарплаты, но собирались возместить в последующем авансе.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что работодатель в одностороннем порядке удержал из зарплаты более тысячи рабочих 14,4 млн рублей для оплаты патентов за два месяца. По факту погромов возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

С 16 июля граждане Узбекистана возобновили работу на объекте. Проверка ведется не только по отношению к участникам беспорядков, но и по факту нарушения трудового законодательства работодателем.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО "Газпром переработка Благовещенск". Управление строительством осуществляет АО "НИПИГАЗ". На стройке занято около 30 тыс. человек. Прогресс строительства Амурского ГПЗ в июне 2020 года составил 63,4%.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа.