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У РФ уже есть якорный заказчик на новый легкий истребитель Checkmate

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - РФ имеет якорного заказчика на новый легкий истребитель Checkmate, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Уже есть, для него и делаем", - сказал Борисов на авиасалоне МАКС-2021. Он пояснил, что речь идет об иностранных ВВС.

Кроме того, глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил "Интерфаксу", что заказчиком нового истребителя также станет Минобороны РФ.

"Да, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Он подчеркнул, что это инициативная разработка "Ростеха", однако в госкорпорации предусматривают поставки не только иностранным, но и российским военным.

Новый российский истребитель

Новый легкий истребитель Checkmate 5-го поколения был представлен во вторник Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения ожидается в 2023 году. "2023 год - первый полет ЛТС, 2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", - отмечается в презентации.

Chekmate сможет разгоняться до двух скоростей звука, масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг, дальность полета истребителя - 3 тыс. км. "Размещение в отсеках вооружения современных средств поражения", - сказано в презентации.

Юрий Борисов Сергей Чемезов Ростех Минобороны РФ Checkmate

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