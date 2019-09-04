Сотрудника IKEA задержали после жалобы компании в полицию в Петербурге

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В IKEA узнали, что сотрудник регионального проекта компании - Ingka Centres - мог получить взятку, сообщили об этом российской полиции и он был задержан. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель IKEA. Ingka Centres управляет торговыми центрами "МЕГА", которые принадлежат шведской компании.

Предполагаемое коррупционное нарушение имело место, когда Ingka Centres занималась урегулированием разногласий с компанией "ЭТУ", которая привлекалась для выполнения работ в торговом комплексе "МЕГА Дыбенко" в Петербурге. Компания попросила полицию провести проверку и сотрудничала со следствием. Ее представитель напомнил, что "В соответствии со своими ценностями и принципами ведения бизнеса Ingka Centres абсолютно не приемлет коррупцию в любом виде и продолжит взаимодействие с правоохранительными органами в случае возникновения подобных ситуаций".

Все разногласия между "ЭТУ" и Ingka Centres уже урегулированы, добавили в IKEA.

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила, что задержан руководитель регионального проекта ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти б", Сергей Голубев, его заподозрили в коммерческом подкупе. Он находится под подпиской о невыезде. Его задержали сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД 28 августа в ресторане на улице Чернышевского при получении 14 млн рублей от гердинектора "ЭТУ". По сведениям издания, взамен "ЭТУ" получила документы, которые позволили бы этой компании отсудить у IKEA 370 млн рублей.

"ЭТУ" договорилась об установке систем безопасности в ТРЦ "МЕГА Дыбенко", затем у компаний возникли разногласия об оплате сделанных работ на 370 млн рублей, объяснила "Фонтанка".

В настоящее время в России у IKEA 14 торговых центров "МЕГА" с магазинами "ИКЕА".

IKEA не раз сталкивалась с "непредсказуемым характером административных процедур" в ряде регионов, и даже заявляла о замораживании инвестиций в российские проекты. В 2010 году за "лояльность к фактам коррупции" в России были уволены два топ-менеджера, в том числе директор по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман. Тогда основатель IKEA Ингвар Кампрад говорил, что в работе подразделения, развивающего торговые центры в России, выявлены "системные недостатки".