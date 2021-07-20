Зюганов заявил, что снять Грудинина с выборов в Госдуму не получится

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Павел Грудинин останется в списке кандидатов от партии на выборах в Госдуму.

"Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничьё недовольство нас не волнует", - написал Зюганов во вторник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Грудинин входит в первую тройку общефедеральной части списка КПРФ на выборах в Госдуму.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина заявила в ЦИК, что у него якобы есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации как кандидат в депутаты Госдуму.

Грудинин в 2018 году принимал участие в выборах президента РФ от КПРФ. Тогда он занял второе место с результатом 11,77% голосов.

В начале 2019 года КПРФ пыталась передать Грудинину депутатский мандат ушедшего из жизни парламентария Жореса Алферова, но получила отказ ЦИК.