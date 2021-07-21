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Восемь партий подали в ЦИК документы для регистрации кандидатов в Госдуму

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российская экологическая партия "Зеленые" представила в среду в Центризбирком России документы для регистрации федерального списка кандидатов для участия в выборах в Госдуму VIII созыва; всего восемь партий в настоящее время подали в комиссию соответствующие документы, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

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"Партия "Зеленые" представила в ЦИК РФ документы для регистрации. В четверг (22 июля) документы планируют подать еще три партии", - сообщил Шевченко "Интерфаксу".

Ранее Шевченко сообщил, что ЛДПР, "Коммунисты России", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", "Гражданская платформа", "Родина" и "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС) уже представили в ЦИК РФ документы для регистрации федерального списка кандидатов для участия в выборах в Госдуму. Подача документов на регистрацию списков партий продлится до 4 августа.

ЦИК РФ завершил заверение списков кандидатов от 15 политических партий. Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, более 5,8 тыс. кандидатов от 15 партий выдвинуты для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

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Согласно установленному порядку, после заверения списков для партий и кандидатов начинается этап регистрации. Партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Принять решение о регистрации списка или одномандатника комиссия должна в течение 10 дней после получения документов.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 30 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.

ЦИК Госдума

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