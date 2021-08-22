Путин сообщил, что действия зарубежных партнеров задержали создание МС-21

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Работа над российским среднемагистральным самолетом нового поколения МС-21 будет завершена в ближайшее время, рассчитывает президент РФ Владимир Путин.

"Следующий этап - это МС-21. Надеюсь, в ближайшее время, в запланированные сроки, машина появится на линии", - сказал он в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

При этом Путин обратил внимание на недобросовестную конкуренцию на мировом рынке авиастроения со стороны иностранных партнеров России.

"Наши партнеры, которые должны были поставлять нам определенные компоненты, а это абсолютно гражданская продукция, под предлогом различных, не связанных с экономикой вопросов политического характера повели себя неприлично. На нашем рынке сами работают, а нам создают проблемы в гражданской авиации", - сказал он.

По его словам, это привело к отставанию по срокам создания МС-21 на пять-шесть месяцев. "Но он выйдет и выйдет даже качественней, чем планировалось", - пообещал Путин.

Вместе с тем, президент заметил, что России удалось решить эти вопросы, и он пообещал, что так будет и в дальнейшем.

Говоря о боевой авиации, он заявил, что РФ является "безусловным лидером" в этой отрасли, а ее военные самолеты являются лучшими в мире.