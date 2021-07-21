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Лесной пожар на севере Хабаровского края охватил почти 3 тыс. га

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пожар на площади около 3 тыс. га бушует в труднодоступной части Николаевского района Хабаровского края, действует режим ЧС, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель районного отдела ГО и ЧС Александр Крутов.

"Действующий пожар на площади около 3 тыс. га. Находится на расстоянии 14 км от населенного пункта село Чля", - сказала Крутов.

По его словам, угрозы поселку пожар не представляет. Организовано его тушение. Он добавил, что режим ЧС был введен накануне для привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации возгорания. Крутов уточнил, что сам пожар природного происхождения, возник из-за грозы. Он находится в труднодоступных местах, в основном в горельниках, участках леса, ранее поврежденных огнем. Из-за ландшафта тяжелой технике туда сложно добраться.

"Сильная задымленность затрудняет тушение, у нас большая задымленность с Якутии плюс этот пожар не дает нам развернуться", - сказал он.

В администрации Николаевского района "Интерфаксу" также сообщили, что этот пожар менее чем за неделю увеличился в разы. Если 16 июля территория, им охваченная составляла 30 га, то на утро 21 июля уже 2 тыс. 888 гектаров. Также сотрудник администрации сообщил, что дым из Якутии ощущается и в городе Николаевске-на-Амуре.

"У нас большая задымленность в городе, это с Якутии ветер несет. Такая ситуация будет сохраняться пока не сменится ветер", - сказал сотрудник.

Никаких дополнительных ограничений, помимо запрета посещения лесов и разведения костров, пока для населения нет. Общественный транспорт и все службы жизнеобеспечения работают в обычном режиме, уточнили в администрации. Как сообщалось, дым из Якутии достиг Хабаровского края из-за северо-западного и западного ветра в понедельник 19 июля. Задымленность ощущают жители северных районов - Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского и Ульчского.

Хабаровский край Александр Крутов

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