Дым из Якутии достиг северных районов Хабаровского края

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Северные районы Хабаровского края накрыло дымом из Якутии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"С учетом сложной лесопожарной и метеорологической обстановки на территории Республика Саха (Якутия), а также переносом воздушных масс в сторону Хабаровского края, в населенных пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Ульчского районов отмечается задымление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких дней дым будет ощущаться из-за северо-западного и западного направлений ветра. Превышение предельно-допустимых концентраций в воздухе на территории районов Хабаровского края не зафиксировано.

В Якутии, по данным МЧС, зарегистрировано около 200 природных пожаров. Их тушат более 2 тыс. человек и почти 300 единиц техники.

Как сообщалось, дымом заволокло Якутск и еще 50 населенных пунктов республики. Огонь прошел территорию свыше 1,5 млн гектаров.