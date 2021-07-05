Страховщики жизни в РФ ждут рекордных выплат и жесткого регулирования. Обзор

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Страховщики жизни ожидают увеличения выплат на 72% в 2021 году по завершенным договорам страхования жизни на фоне минимального прироста сборов в 2021 году, увеличение премий не превысит 5-10%, прогнозируют опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

Сдерживающими развитие сегмента факторами окажется готовящийся Банком России пакет мер по регулированию, а также начавшийся рост банковских ставок, стимулирующий переток клиентов от страховщиков в банковский сектор. Спорные моменты в концепции будущего регулирования сегмента сохраняются, важнейшие обсуждались на площадке Международного финансового конгресса на минувшей неделе. У страховщиков жизни остается несколько месяцев для достижения консенсуса с регулятором, требования ЦБ станут обязательными к исполнению осенью этого года.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин прогнозирует рост выплат страховщиков жизни к концу текущего года в 1,7 раза. Общие выплаты окажутся "на уровне 350 млрд рублей" по итогам 2021 года против 204,5 млрд рублей по итогам 2020 года, сообщил он "Интерфаксу". Вице-президент ВСС полагает, что по договорам инвестиционного страхования жизни выплаты по итогам 2021 года будут превышать сборы "на 40-50 млрд рублей". "Тенденция превышения выплат над премиями наметилась в ИСЖ в 1-м квартале этого года и будет сохраняться до конца года", - считает Дубровин.

Согласно данным Банка России, выплаты по всем договорам страхования жизни в 2020 году превысили 204 млрд рублей, за год они увеличились на 53,3%, в основном рост показателя был обеспечен выплатами по ИСЖ. Премии страховщиков жизни по итогам прошлого года выросли на 5,2% и составили 430 млрд рублей.

В 2019 году выплаты страховщиков жизни увеличились на 98,9% к уровню 2018 года, а премии снизились на 9,5% в связи с принятыми ЦБ мерами по борьбе с мисселингом. Страховщики жизни считают рост выплат третий год подряд естественным процессом, подходят к завершению договоры, заключенные в годы бума на рынке страхования жизни. Тем не менее, они одновременно обеспокоены отсутствием перспектив роста в этом сегменте.

Глава СК "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов оценил в беседе с "Интерфаксом" возможности роста премий по страхованию жизни в 2021 году как минимальные: "Сборы в сегменте могут увеличиться в текущем году на несколько процентов по сравнению с 2020 годом. В худшем сценарии они могут оказаться нулевыми". Скворцов полагает, что финансовые результаты сегмента страхования жизни скажутся на результатах всего страхового рынка по итогам 2021 года.

Как показал опрос "Интерфакса", все ключевые факторы, воздействия которых ожидают страховщики жизни, во втором полугодии этого года будут оказывать сдерживающий эффект на прирост премий. Причины такого влияния и сами факторы различны.

Ключевые факторы

Два ключевых фактора будут влиять на сдерживание роста бизнеса страховщиков жизни до конца текущего года: это повышение банковских ставок и реализация регуляторных мер, которые заявлены Банком России и ожидаются к введению осенью этого года, прогнозирует Дубровин. В беседе с "Интерфаксом" он напомнил, что спрос на приобретение программ инвестиционного страхования жизни во многом определялся в последний период "низкими ставками по банковским депозитам". Теперь ситуация меняется, привлекательность доходности по банковским вкладам повышается, следует ожидать перетока потенциальных клиентов из сегмента страхования жизни в банковский сектор.

Вторым фактором, сдерживающим рост операций по страхованию жизни, Дубровин считает совокупность регуляторных мер, уже заявленных и рекомендованных к исполнению Банком России. "ЦБ рассчитывает устанавливать требования как к порядку продаж полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни, тестированию клиентов на предмет финансовых знаний (при покупке полисов ИСЖ), так и к самим страховым программам, к их наполнению. Опубликованные рекомендации регулятора станут обязательными, скорее всего, осенью, проект соответствующего указания ЦБ опубликован. Страховщики готовятся к нововведениям, некоторые положения этих рекомендаций вызывают принципиальные дискуссии сообщества с регулятором, они еще не завершены", - пояснил вице-президент ВСС.

Кроме того, осенью ожидается рассмотрение внесенного в Госдуму законопроекта, который определяет подходы к категоризации и тестированию приобретателей полисов страхования жизни на предмет выявления уровня финансовых знаний. "Нормативный акт Банка России будет гармонизирован с этим законом. В случае его принятия мы получим общую нормативную базу, правила дальнейшей работы, которым предстоит следовать всем страховщикам жизни и продающим полисы агентам, в том числе банкам", - сказал Дубровин. Он предположил, что компаниям и их партнерам предстоит "серьезная техническая работа по перенастройке всех процессов с учетом новых регуляторных требований, рынок страхования жизни проходит глубокую трансформацию, ее результаты мы увидим в следующем году".

Факторы формирования будущего

Дубровин сообщил, что регуляторы и страховое сообщество уже начали проработку планов подготовки выведения на рынок нового для России вида инвестиционного страхования для квалифицированных инвесторов - Unit Linked, о необходимости которого страховщики говорят более 10 лет. Unit Linked - вид инвестиционного страхования жизни, популярный в европейских странах, не предполагает защиты капитала, предназначен для квалифицированных инвесторов. Он в перспективе создаст дополнительные условия развития бизнеса страховщиков жизни, но случится это нескоро.

Со своей стороны директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния, выступая на Международном финансовом конгрессе, подтвердил, что ЦБ поддерживает инициативу введения в России Unit Linked.

Говоря о доходности по завершившимся в первом квартале 2021 года трехлетним полисам инвестиционного страхования жизни, Габуния сообщил, что порядка 39% их обладателей получили доходность менее 1%. "Клиенты не всегда принимают такой результат и жалуются в ЦБ", - сказал он. В среднем по сегменту доходность составила 5,6%, согласно данным ЦБ. Полисы Unit Linked предполагают более высокую доходность, но риски для клиентов по таким инструментам значительно выше. Для введения Unit Linked потребуется принятие специального закона.

Банк России намерен "стимулировать повышение клиентской ценности долгосрочных программ по страхованию жизни с расширенными сервисами", сказал руководитель департамента ЦБ. При этом ЦБ планирует разделять категории полисов со страховой и инвестиционной доминантой в своих подходах к регулированию, добавил он.

ЦБ заинтересован в том, чтобы "бизнес страхования жизни в стране активно развивался", "чтобы граждане получали страховую защиту, желательно на длинные сроки, чтобы, как следствие, российская экономика получала определенный инвестиционный ресурс", - продолжил Габуния. По данным ВСС, совокупные страховые резервы страховщиков жизни к концу первого квартала 2021 года составили 1,36 трлн рублей, большая часть этих средств инвестируется в государственные ценные бумаги.

Следующим важным шагом по защите интересов клиентов страховщиков жизни, по словам руководителя департамента ЦБ, станет появление законопроекта о создании гарантийного фонда на рынке страхования жизни: "Работа над проектом документа завершается. Создание механизма гарантий для клиентов страховщиков жизни повысит уровень доверия в сегменте". Предполагается, что система гарантирования будет работать аналогично той, что действует по страхованию банковских вкладов: максимальный размер возмещения в случае отзыва лицензии у страховой компании будет составлять 1,4 млн рублей (инвестиционный доход в выплате не учитывается).

Ценность для клиентов

Предложенные ЦБ новые подходы к регулированию продаж и наполнению страховых продуктов, порядку информирования клиентов, изложенные в проекте указания Банка России, активно обсуждается сообществом. Проект планируется принять осенью. Страховщики считают спорными две ключевые позиции: увеличение срока "периода охлаждения" в три раза - с 14 дней до 1,5 месяца, а также формулировку, которая требует большой и фиксированной выплаты по риску "смерть по любой причине". При этом ЦБ предложил страховщикам установить минимальный уровень фиксированной выплаты по риску "смерть по любой причине" в размере двукратной страховой суммы по полису.

"Реализация требований в предложенном ЦБ виде приведет к увеличению "периода охлаждения", когда клиент сможет расторгнуть договор и вернуть полностью уплаченную премию, с 14 дней примерно до 1,5 месяца, - прокомментировал планы ЦБ Дубровин. - Это слишком долгий срок, в международной практике такие сроки не применяются".

"Представьте: теоретически при желании клиент может заключать договоры и расторгать их через каждые 1,5 месяца последовательно в десяти страховых компаниях, оставаясь застрахованным, обеспеченным классными дополнительными медицинскими сервисами целый год, причем совершенно бесплатно. "Период охлаждения" дается клиенту для осознания предпринятого шага, за пределами периода охлаждения клиент не сможет в любой момент вернуть инвестированные в программу средства без потерь, во всяком случае, на первом этапе течения договора. Но время на размышления для клиента должно быть существенно ограничено", - развил он тему.

Требование о приоритете в структуре полиса фиксированной выплаты по риску "смерть по любой причине" оспаривает глава компании "Росгосстрах" Алексей Руденко. "Вообще вводить безусловные ограничения на параметры продукта в добровольном виде страхования не очень правильно", - считает он. Защита по риску "смерть", действительно, одна из важнейших в полисе защиты жизни. Но даже здесь есть нюансы, есть целый ряд случаев, когда клиенту важны другие акценты в программе защиты, обратил внимание Руденко.

"Риск "cмерть по любой причине" не является основным риском внутри договора, если, к примеру, речь идет о пенсионной программе страхования жизни. Там другая экономика, нормой в случае смерти страхователя является либо возврат уплаченных взносов, либо возврат выкупной суммы. Ценностью полисов страхования жизни люди признают и другие рисковые покрытия, например, риски защиты от критических заболеваний. Очень распространены на рынке так называемые накопительные медицинские программы, когда клиент вместо выплаты получает сервис, лечение, в том числе по критическим заболеваниям - онкологическим, сердечно-сосудистым и иным. Естественно, оплата страховщиком оказания подобных медицинских услуг учитывается в страховом тарифе", - пояснил Руденко в ходе выступления на финансовом конгрессе. Кроме того, клиенты страховщика могут иметь не один, а несколько полисов по страхованию жизни (это допускается законодательством РФ). Вероятно, в этом случае клиент хотел бы получить возможность комбинировать варианты страховой защиты, предположил Руденко.

Страховщики жизни опасаются, что обязательное требование о фиксированной двукратной выплате по риску "смерть" ляжет значительной нагрузкой на страховой тариф. Чтобы избежать этого, страховщикам жизни придется отказываться от включения в полис дополнительных опций и медсервисов, чем они гордятся, что пользуется спросом у клиентов. Полисы станут скучными, их ценность будет смещена на выплаты по риску "смерть", на деньги вместо сервисов. Такие решения снизят клиентскую ценность и привлекательность накопительных полисов страхования жизни, интерес потребителей к рисковой страховой защите жизни начнет снижаться, полагают опрошенные "Интерфаксом" страховщики жизни. Они настаивают на принципе "свободы договора" в добровольном виде страхования, на возможности варьировать наполнение программ. Однако ЦБ вряд ли откажется от вмешательства в "продуктовую составляющую" полисов по страхованию жизни, его цель - определить минимальный уровень защиты потребителей по договору страхования жизни, сделать отношения со страховщиком простыми и понятными. Консультации по спорным положениям еще ведутся, сказал "Интерфаксу" Дубровин.

Глава СК "Сбербанк страхование жизни" Игорь Кобзарь рассказал о принятом компанией решении в сфере упрощения порядка оформления документов для клиента на получение выплаты. Это позволяет сделать автоматизация процесса обмена данными с госучреждениями, в том числе ЗАГСами, упрощает порядок оформления выплат и сокращает сроки выплат. Кроме того, "Сбербанк страхование жизни" внедрила полисы страхования жизни с купонным доходом, "где купоны платятся автоматически клиенту". Кобзарь сообщил, что его компания провела продуктовый ребрендинг, заменила название полисов инвестиционного страхования жизни на "полисы страхования жизни с инвестиционным доходом", акцентируя внимание клиентов на доходности полисов.

В свою очередь, руководитель департамента страхового рынка ЦБ Габуния признал, выступая на площадке конгресса, что "есть очень хорошие программы, включающие защиту от редких заболеваний, предполагающие значимые выплаты по страхованию жизни, есть полисы страхования жизни с длительным сроком действия, полисы с периодическими взносами". "Но, к сожалению, пока в общей структуре продаж доминируют продукты страхования жизни с относительно короткими сроками, с большим креном в инвестиционные составляющие", - добавил представитель ЦБ. Он отметил, что "практика агрессивных продаж полисов инвестиционного страхования жизни на рынке сохраняется" (львиная доля продаж полисов ИСЖ осуществляется банками - ИФ).

Замедление темпов роста в сегменте страхования жизни началось с 2018 года под воздействием регуляторных мер, ограничивающих экспансию продаж по линии ИСЖ. Уравновешивал ситуацию рост премий в сегменте накопительного страхования жизни и страхования жизни заемщиков в последние годы.

Согласно статистике Банка России, за 1-й квартал 2021 года страховщики собрали 106,4 млрд премий по страхованию жизни, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Увеличение взносов в секторе страхования жизни было связано с заметным ростом накопительного страхования жизни (рост на 17%) и страхования жизни заемщика (рост на 19,8%). Сегмент инвестиционного страхования жизни продемонстрировал снижение премий на 5,6%.

Весь 2021 год будет считаться переходным с точки зрения формирования контура регулирования сферы страхования жизни, очертания профиля сегмента проявятся только в 2022 году, одновременно определятся новые его финансовые параметры.