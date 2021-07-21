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СКР опроверг завершение психиатрической экспертизы напавшего на школу Казани

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В следственном комитете России заявили, что экспертиза в отношении расстрелявшего детей и педагогов в Казанской школе Ильназа Галявиева не завершена.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза не завершена.

Ранее в ОНК Москвы сообщили, что, по данным комиссии, государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева "невменяемым на момент совершения массовых убийств".

15 июня ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил "Интерфаксу", что Галявиев доставлен из Казани в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

11 мая 19-летний Галявиев, по версии следствия, устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

Он был отправлен в Москву на психиатрическую экспертизу.

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Хроника 03 февраля 2014 года – 21 июля 2021 годаНападения в школах
Казань Татарстан Ильназ Галявиев СКР

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