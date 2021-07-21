СКР опроверг завершение психиатрической экспертизы напавшего на школу Казани

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В следственном комитете России заявили, что экспертиза в отношении расстрелявшего детей и педагогов в Казанской школе Ильназа Галявиева не завершена.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза не завершена.

Ранее в ОНК Москвы сообщили, что, по данным комиссии, государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева "невменяемым на момент совершения массовых убийств".

15 июня ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил "Интерфаксу", что Галявиев доставлен из Казани в Москву для проведения психиатрической экспертизы.