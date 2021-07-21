Устроивший стрельбу в школе в Казани был невменяем в момент нападения

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Психиатры в Москве установили, что расстрелявший детей и педагогов в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев был невменяем в момент совершения преступления.

"По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", - сообщает в среду московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

Как отмечается в официальном печатном органе комиссии, "ОНК-газете", в ближайшее время будут опубликованы подробности.

11 мая бывший ученик гимназии, 19-летний студент колледжа Галявиев пришел в эту школу с ружьем и открыл стрельбу. Погибли семь школьников и две учительницы. Галявиева арестовали и отправили в Москву на психиатрическую экспертизу.