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В Казани разобрали стихийный мемориал у школы, где в мае произошла стрельба

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Исполком Казани в преддверии нового учебного года принял решение разобрать стихийный мемориал у школы №175, где 11 мая 19-летний студент расстрелял девять человек; сделать это рекомендовали психологи и попросили родители школьников, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы мэрии татарстанской столицы Владимир Казанцев в среду.

"Игрушки, которые были принесены казанцами к импровизированному мемориалу школы №175, были отвезены на места захоронения детей и учителей, погибших в результате этой трагедии. Остальные находятся в помещении школы. Выборочно были собраны мягкие игрушки, которые из-за дождя размокли и потеряли форму, и утилизированы", - пояснил Казанцев.

Он отметил, что с момента трагедии прошло уже более двух месяцев, за это время у школы собралась целая гора плюшевых игрушек. Решение о ликвидации стихийного мемориала было принято городскими властями после консультаций с психологами и родителями школьников, которые пришли к выводу что он будет ежедневным болезненным напоминанием о трагедии.

"Все действия предпринимались после консультаций с психологами, которые рекомендовали не оставлять мемориал перед новым учебным годом, а память о погибших сохранить, например, через памятные таблички", - пояснил собеседник агентства.

При этом Казанцев отметил, что люди приходят к месту трагедии до сих пор, поэтому несколько столов для новых игрушек было решено все-же оставить.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

В тот же день жители Казани организовали стихийный мемориал у школы. Люди на протяжении нескольких месяцев непрерывно несли цветы, детские игрушки и складывали их у тротуарного ограждения неподалеку от учебного заведения.

Казань Ильназ Галявиев

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