Тульский губернатор Дюмин пошел на новые выборы самовыдвиженцем

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подал в региональный избирком заявление о выдвижении кандидатом на пост главы региона, он решил пойти на выборы самовыдвиженцем, сообщила пресс-служба комиссии.

Выдвижение кандидатов в губернаторы Тульской области началось с 5 июля. Кампания продлится по 4 августа. Документы для регистрации кандидаты обязаны предоставить с 4 по 9 августа.

Губернатор региона избирается на пять лет.

Дюмин руководит Тульской областью с февраля 2016 года, первые полгода он был и.о. губернатора, затем выиграл выборы.