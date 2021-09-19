На выборах главы Тульской области лидирует Дюмин после обработки первых протоколов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин по итогам обработки 0,09 % протоколов лидирует на выборах главы Тульской области, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

Он набирает 85,45% голосов.

Вторым идет кандидат от "Партии пенсионеров" Владимир Ростовцев (10,91%). На третьем месте идут кандидат от КПРФ Владимир Исаков (1,82%) и Юрий Моисеев от "Коммунистов России" (1,82%).

Алексей Дюмин является губернатором Тульской области с 22 сентября 2016 года, а также членом партии "Единая Россия". Он участвует в выборах руководителя региона в этом году в статусе самовыдвиженца.