Абрамченко ждет улучшения ситуации с ценами на овощи в РФ к осени

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с ценами на овощи в РФ существенно улучшится к сентябрю, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании, которое президент Владимир Путин провел в среду с членами правительства.

По ее словам, в этом году цены на овощи, которые подвержены сезонным колебаниям, "поднялись очень сильно, превысив показатели аналогичного периода прошлого года". "В этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке", - сказала она.

Абрамченко также считает, что к быстрому насыщению рынка ранними овощами и снижению цен на них может привести исключение из торговой цепочки посредников. "Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно, чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен", - заявила она.

По ее словам, для реализации этой задачи нужно соединить сельхозпроизводителей, торговые сети и максимально широко использовать форматы нестационарной торговли. "С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание, что необходимо оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку, - сказала она. - Создание условий для сбыта продукции в остальной рознице, прежде всего через малые форматы торговли, полностью находится в руках региональных и местных властей".

Абрамченко напомнила, что правительство подписало распоряжение о неотложных мерах по поддержке малого торгового бизнеса. Регионам было поручено увеличить количество рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для населения, а также упростить регуляторику и создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса.

"В развитие этого распоряжения руководителям регионов указано на необходимость незамедлительно увеличить количество ярмарок минимум в два раза. Такие возможности в стране есть, - сказала она. - На это сейчас нужно сделать особый упор, чтобы новый урожай овощей попал на рынок и был доступен населению в максимальном ассортименте и по доступной цене".

Как подчеркнула вице-премьер, ярмарки можно организовать максимально быстро и в любых самых удобных для покупателей и предпринимателей местах - в том числе у метро, у железнодорожных и автобусных станций, на городских и сельских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов.

Абрамченко попросила президента поручить главам регионов взять эту работу на личный контроль.