В Госдуме заявили, что за жалобой РФ к ЕСПЧ может последовать жалоба к ОЗХО

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Первая межгосударственная жалоба России, поданная в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), может послужить прецедентом, за которым последует обращение в другие подобные структуры, например в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщилл в четверг "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Думаю и надеюсь, что это не последняя подобная жалоба России, направленная в подобные структуры. Следующей могла бы, например, стать ОЗХО", - сказал Калашников.

Он отметил, что таких организаций, по профилю работы которых накопились вопросы, много, и Россия в них не только представлена, но и платит взносы.

По мнению Калашникова, жалоба России по Украине - "проверка правозащитной функции ЕСПЧ в данном случае, и надо идти по всем фронтам вместо того, чтобы отбиваться от нападок".

Жалоба в ЕСПЧ на Украину

В четверг в Генпрокуратуре РФ завили, что Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другое государство - Украину. Это было сделано на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Межгосударственная жалоба, поданная Россией на Украину в ЕСПЧ, касается целого ряда нарушений, в том числе - гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады Крыма.

В этом контексте указаны, в частности, "жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции"; практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан; блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова", сообщили журналистам в Генпрокуратуре РФ.

Генпрокуратура РФ ходатайствует перед ЕСПЧ о применении обеспечительных мер к Украине в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину "незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке", - отметили в российском надзорном ведомстве.

Россия также просит обязать Украину снять запрет на вещание русскоязычных телевизионных и радиоканалов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Россия также указала в жалобе, что ответственность за крушение сбитого малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 года в Донбассе лежит на Украине: страна не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство. В ведомстве также отметили, что Украина представляет сфабрикованные доказательства с целью переложить вину за авиакатастрофу на Россию.