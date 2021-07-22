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Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Это первая в истории РФ межгосударственная жалоба в ЕСПЧ

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину
Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другую страну - Украину.

"Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявили журналистам в Генпрокуратуре РФ.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана властями РФ в ЕСПЧ.

Претензии РФ к Украине

Поданная Россией на Украину жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе - гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады Крыма.

В жалобе РФ отмечает, что власти Украины ответственны "за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции".

Москва также указывает на практику подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, "преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан". Кроме того, РФ обвиняет Украину в блокировании "Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова", отметили в Генпрокуратуре.

В жалобе также затрагивается "политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей", политика дискриминации российских компаний и предпринимателей, гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории РФ.

РФ также обращает внимание суда на лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти. Также в жалобе говорится о нападениях на дипломатические, консульские и иные представительства РФ в стране.

"Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции (о правах человека - ИФ) и протоколов к ней", - заявили в Генпрокуратуре.

В связи с перечисленными нарушениями Генпрокуратура РФ заявила ходатайство о применении обеспечительных мер к Украине в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского суда. ЕСПЧ должен обязать Киев "незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке", заявили в российском надзорном ведомстве.

Россия также просит обязать Украину снять запрет на вещание русскоязычных телевизионных и радиоканалов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Катастрофа малайзийского "Боинга" в Донбассе

В межгосударственной жалобе РФ также указала, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" MH17 в Донбассе лежит на Украине, страна не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.

"Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера "Боинг-777" авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение статьи 2 Конвенции (о правах человека - ИФ) (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства", - сообщает Генпрокуратура РФ.

Кроме того, заявили в Генпрокуратуре, Украина не провела "независимого и эффективного расследования" по поводу того, почему должностные лица не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта в Донецкой области.

"Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию", - утверждают в надзорном ведомстве.

Жалобы в ЕСПЧ

Большинство жалоб в ЕСПЧ подаются отдельными лицами, группами, людей, компаний или НПО, но государства также могут подавать жалобы. Эта возможность предусмотрена статьей 33 Европейской конвенции о правах человека, в которой говорится, что любая сторона может передать в суд жалобу на любое предполагаемое нарушение положений Конвенции и Протоколов, допущенные другой страной.

С момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано чуть менее 30 межгосударственных жалоб.

К настоящему моменту против России было подано четыре такие жалобы от Грузии, девять от Украины.

ЕСПЧ Украина Генпрокуратура РФ

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