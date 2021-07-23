ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры по жалобе РФ к Украине

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) не стал применять обеспечительные меры в рамках межгосударственной жалобы России на Украину.

"Суд решил отклонить ходатайство (о применении обеспечительных мер - ИФ)", - говорится в пресс-релизе суда.

В суде отметили, что обеспечительные меры применяются "в исключительных случаях".

В данном ситуации, посчитал суд, неприменение Правила 39 (регламентирующее обеспечительные меры) не несет "серьезного риска причинения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека".

Страсбургский суд зарегистрировал жалобу РФ, отмечается в пресс-релизе.

Накануне, 22 июля, стало известно, что Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на другую страну - Украину, заявили в российской Генпрокуратуре.

Поданная Россией на Украину жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе - гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады Крыма.

В жалобе было заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента суда, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на русском языке.

Россия также попросила обязать Украину снять запрет на вещание русскоязычных телевизионных и радиоканалов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.