Суд освободил двух осужденных за хищение миллионов у летного отряда "Россия"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд освободил из-под стражи экс-начальника производства авиационно-технической базы Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Александра Рейхтмана и гендиректора ЗАО "Аэро-СНО" Владимира Михалевского, осужденных по делу о растрате. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляционные жалобы на приговор Рейхтману, бывшему заместителю генерального директора СЛО Александру Тюрину, а также еще двоим фигурантам - Михалевскому и учредителю "Аэро-СНО" Евгению Ворновицкому. Он постановил вернуть уголовное дело в районный суд для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению апелляций.

"Кроме того, судом рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении осужденных. Суд освободил из-под стражи Рейхтмана и Михалевского", - добавили в Мосгорсуде.

Останкинский суд Москвы в ноябре 2020 года приговорил Тюрина к шести с половиной годам колонии и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Рейхтман получил шесть лет колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Ворновицкий был приговорен к шести годам и трем месяцам колонии и штрафу в 200 тысяч рублей, Михалевский - к шести годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей.

С четверых суд солидарно взыскал 32,5 млн рублей в пользу СЛО "Россия" в счет возмещения материального ущерба.

Все четверо были признаны в хищении путем растраты в особо крупном размере. По версии следствия, они украли около 32 млн рублей при закупке в 2016 году мобильных гидравлических испытательных стендов обслуживания воздушных судов. По версии следствия, стенды должны были быть новые и российского производства, а оказались использованными нидерландскими.

Фигуранатов дела арестовали в 2017 году.

СЛО "Россия" занимается перевозками президента и других высших должностных лиц государства.