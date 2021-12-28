Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему замдиректора летного отряда "Россия"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений приговор бывшему заместителю гендиректора Специального летного отряда (СЛО) "Россия" управления делами президента Андрею Тюрину и еще троим фигурантам его дела о хищении более 32 млн рублей.

Апелляции осужденных суд отклонил, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Приговор вступил в законную силу.

3 ноября 2020 года Останкинский суд Москвы приговорил Тюрина к шести с половиной годам колонии и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Бывший начальник производства авиационно-технической базы СЛО "Россия" Александр Рейхтман был тогда же приговорен к шести годам колонии и штрафу в 100 тысяч рубле. Еще двух бывших сотрудников СЛО - учредителя ЗАО "Аэро-СНО" Евгения Ворновицкого и генерального директора компании Владимира Михалевского - суд приговорил к шести годам трем месяцам колонии со штрафом в 200 тысяч рублей и шести годам колонии со штрафом в 100 тысяч рублей соответственно. Все они были признаны виновными в хищении путем растраты (ч. 4. ст. 160 УК).

С четверых осужденных суд солидарно взыскал в пользу отряда "Россия" 32 502 404 рубля 94 копейки.

С учетом срока ареста Ворновицкий и Михалевский вышли на свободу в июле 2021 года. Все четверо были арестованы еще в 2017 году.

Следствие и суд установили, что около 32 млн рублей было похищено в 2016 году при закупке мобильных гидравлических испытательных стендов обслуживания воздушных судов. Стенды должны были быть новые и российского производства, а были закуплены использованные нидерландские, следует из материалов дела.

Защита Тюрина заявляла, что события, которые легли в основу дела, происходили в период, когда руководителем летного отряда был Ярослав Одинцев - именно он подписывал договоры и акты о пуско-наладке и приемке оборудования. Рейхтман утверждал, что не имел полномочий оказывать давление на вышестоящих руководителей.

Тверской суд в 2017 году назначил Одинцеву условный срок за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) в связи с хищениями при закупках комплектующих для самолетов и вертолетов. Еще десять фигурантов его дела - сотрудники СЛО "Россия" и руководители коммерческих предприятий - были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и получили от двух до четырех лет условно со штрафами в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Самолеты СЛО "Россия" перевозят президента России и других высших чиновников.