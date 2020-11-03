Бывший замглавы летного отряда "Россия" осужден на 6,5 лет колонии

Андрей Тюрин Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю генерального директора Специального летного отряда (СЛО) "Россия" управления делами президента РФ Андрею Тюрину, арестованному в 2017 году по делу о хищении 32 млн рублей.

Тюрина приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей в доход государства без ограничения свободы, сообщили в пресс-службе суда во вторник.

Другой фигурант дела – экс-начальник производства авиационно-технической базы СЛО "Россия" Александр Рейхтман получил шесть лет колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей в доход государства без ограничения свободы.

Двоих соучастников бывших сотрудников СЛО – учредителя ЗАО "Аэро-СНО" Евгения Ворновицкого и генерального директора компании Владимира Михалевского – суд приговорил к шести годам трем месяцам колонии со штрафом в 200 тысяч рублей и шести годам колонии со штрафом в 100 тысяч рублей без ограничения свободы соответственно.

Также с осужденных солидарно взыскано 32 млн 502 тыс. 404 руб. 94 коп. в пользу СЛО "Россия" в счет возмещения материального ущерба.

Время нахождения под стражей с июля 2017 года Тюрину, Рейхтману, Ворновицкому и Михалевскому до вступления приговора в законную силу будет зачтено из расчета – день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима.

Согласно приговору, фигуранты признаны виновными в хищении путем растраты (часть 4 статьи 160 УК РФ). Они были арестованы в 2017 году по делу о хищении порядка 32 млн рублей при закупке в 2016 году мобильных гидравлических испытательных стендов обслуживания воздушных судов

Согласно фабуле дела, стенды должны были быть новые и российского производства, а закуплены оказались использованные нидерландские.

По версии следствия, организатором схемы выступил Тюрин, а Рейхтман оказал давление на руководителя, который подписывал акты приемки стендов.

Бывшие сотрудники СЛО вину на следствии не признали. Защита Тюрина заявляла, что события, которые легли в основу дела, происходили в период, когда руководителем летного отряда был Ярослав Одинцев – именно он подписывал договоры и акты о пусконаладке и приемке оборудования. В свою очередь, Рейхтман утверждал, что не имел полномочий оказывать давление на вышестоящих руководителей.

Одинцев в 2017 году по приговору столичного Тверского суда получил два года лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Еще десять фигурантов его дела – сотрудники СЛО "Россия" и руководители коммерческих предприятий – были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и получили от двух до четырех лет условно со штрафами в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Одинцева было связано с хищениями при заключении контрактов на поставку различных комплектующих и обслуживание самолетов и вертолетов СЛО.

СЛО "Россия" осуществляет авиационные перевозки президента РФ и других высших должностных лиц государства.