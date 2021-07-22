Запущенный в космос модуль "Наука" проходит проверку работоспособности

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля "Наука", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"В настоящее время идет получение телеметрии от систем модуля "Наука". По данным телеметрии проводится проверка работоспособности бортового оборудования модуля", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в четверг СМИ сообщали о зафиксированных технических проблемах с модулем – что у него сбои в топливной системе и он может не долететь до МКС.

Также ранее в четверг в пресс-службе госкорпорации сообщили, что время расстыковки модуля "Пирс" от МКС будет установлено после проведения регламентных расчетов и операций.

Отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чье место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала в 17:58 с площадки №200 космодрома Байконур. Его полет к МКС продлится 8 суток. Стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26.