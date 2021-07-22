Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 005 075+559 573

Запущенный в космос модуль "Наука" проходит проверку работоспособности

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля "Наука", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"В настоящее время идет получение телеметрии от систем модуля "Наука". По данным телеметрии проводится проверка работоспособности бортового оборудования модуля", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в четверг СМИ сообщали о зафиксированных технических проблемах с модулем – что у него сбои в топливной системе и он может не долететь до МКС.

Также ранее в четверг в пресс-службе госкорпорации сообщили, что время расстыковки модуля "Пирс" от МКС будет установлено после проведения регламентных расчетов и операций.

Отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чье место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала в 17:58 с площадки №200 космодрома Байконур. Его полет к МКС продлится 8 суток. Стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26.

МЛМ Наука МКС РКК Энергия Роскосмос

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 22 июля

Twitter оштрафован в РФ еще на 5,5 млн руб.

Греция будет давать россиянам шенген только при прямом рейсе в страну

Греция будет давать россиянам шенген только при прямом рейсе в страну

Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт в Кисловодске

В Анапе вылетевший на тротуар автомобиль сбил трех детей и трех взрослых

РФ может потерять право на ввоз домашних животных в ЕС

РФ может потерять право на ввоз домашних животных в ЕС

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

РФ во второй половине июля резко активизировала экспорт зерна

ФСБ задержала восемь членов экстремистской организации на Ставрополье

Пандемия коронавируса

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');