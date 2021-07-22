"Роскосмос" перенес на сутки отстыковку модуля "Пирс"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" после анализа телеметрии модуля "Наука" перенес на сутки отстыковку от МКС модуля "Пирс", на место которого должен встать новый модуль, сообщили в госкорпорации.

"Специалисты ракетной космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля "Наука" приняли решение назначить затопление модуля "Пирс" (СО1) на 24 июля, в субботу", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля "Наука". По сообщениям СМИ, у "Науки" наблюдались проблемы с запуском двигателей, из-за которых есть риск того, что "Наука" не сможет добраться до МКС.

Также в пресс-службе госкорпорации сообщили, что время расстыковки модуля "Пирс" от МКС будет установлено после проведения регламентных расчетов и операций.

Отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", была запланирована на 23 июля.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала в 17:58 мск с площадки № 200 космодрома Байконур. Его полет к МКС продлится 8 суток. Стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26.