Ракета "Протон-М" с модулем "Наука" стартовала к МКС

Запуск нового российского модуля на МКС стал первым с 2010 года

Архивное фото Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" в среду стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала штатно в 17:58 по Москве с площадки №200. Полет модуля к МКС продлится 8 суток, стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26 по Москве.

По данным госкорпорации, отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чье место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля.

Ранее в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что на старте в составе модуля летит 200 кг научного оборудования и 300 кг специальных кронштейнов и креплений. "Всего в дальнейшем на транспортных кораблях мы выведем еще 1,6 тонны научного оборудования для проведения экспериментов", - сказал Блошенко телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Долгая дорога в космос

Запуск нового российского модуля на МКС стал первым с 2010 года, когда к станции пристыковали малый исследовательский модуль "Рассвет".

1 июля госкорпорация сообщила, что МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания. В "Роскосмосе" заявили, что выявленные замечания устранены.

До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак. Потом сроки отправки модуля передвинули на 2019 год.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.