Количество лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилось почти на десяток

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более 230 лесных пожаров полыхают в Якутии, за сутки количество возгораний возросло, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкологии республики.

В регионе зарегистрировано 235 природных пожаров площадью свыше 1 млн 544 тысячи га. По данным на четверг, в Якутии полыхали 227 природных пожаров.

Сейчас специалисты тушат 63 лесных пожара в 16 районах. На сегодняшний день 16 из них локализованы. За прошедшие сутки потушено три пожара на площади 650 га.

В борьбе с огнем задействовано более 2 тысяч человек и 259 единиц техники. На особом контроле находятся пожары в Горном, Оймяконском, Сунтарском, Намском районах.

Авиапатрулирование ведут шесть воздушных судов, в тушении задействованы четыре вертолета. Искусственные осадки вызывают в Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском и Горном районах.

Два самолета Ил-76 Минобороны России накануне работали в Сунтарском улусе, сбросив 42 тонны воды. Также задействованы четыре вертолета министерства Ми-8АМТШ на тушении лесных пожаров в Ленском, Нюрбинском, Олекминском и Горном районах.

Два вертолета Ми-8МТВ МЧС России работают на территории национального парка "Ленские столбы". Самолет-амфибия Бе-200ЧС задействован на пожарах в Сунтарском и Нюрбинском районах.