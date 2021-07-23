Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:47Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 005 075+559 573

Количество лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилось почти на десяток

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более 230 лесных пожаров полыхают в Якутии, за сутки количество возгораний возросло, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкологии республики.

Лесные пожары в России

В регионе зарегистрировано 235 природных пожаров площадью свыше 1 млн 544 тысячи га. По данным на четверг, в Якутии полыхали 227 природных пожаров.

Сейчас специалисты тушат 63 лесных пожара в 16 районах. На сегодняшний день 16 из них локализованы. За прошедшие сутки потушено три пожара на площади 650 га.

В борьбе с огнем задействовано более 2 тысяч человек и 259 единиц техники. На особом контроле находятся пожары в Горном, Оймяконском, Сунтарском, Намском районах.

Авиапатрулирование ведут шесть воздушных судов, в тушении задействованы четыре вертолета. Искусственные осадки вызывают в Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском и Горном районах.

Два самолета Ил-76 Минобороны России накануне работали в Сунтарском улусе, сбросив 42 тонны воды. Также задействованы четыре вертолета министерства Ми-8АМТШ на тушении лесных пожаров в Ленском, Нюрбинском, Олекминском и Горном районах.

Два вертолета Ми-8МТВ МЧС России работают на территории национального парка "Ленские столбы". Самолет-амфибия Бе-200ЧС задействован на пожарах в Сунтарском и Нюрбинском районах.

Якутия Минэкологии

Новости по теме

Новости

"Шереметьево" 23 июля возобновит работу международного терминала С

"Шереметьево" 23 июля возобновит работу международного терминала С

Что произошло за день: четверг, 22 июля

Twitter оштрафован в РФ еще на 5,5 млн руб.

Греция будет давать россиянам шенген только при прямом рейсе в страну

Греция будет давать россиянам шенген только при прямом рейсе в страну

Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт в Кисловодске

В Анапе вылетевший на тротуар автомобиль сбил трех детей и трех взрослых

РФ может потерять право на ввоз домашних животных в ЕС

РФ может потерять право на ввоз домашних животных в ЕС

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

РФ во второй половине июля резко активизировала экспорт зерна

ФСБ задержала восемь членов экстремистской организации на Ставрополье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');