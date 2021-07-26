В России охвачены пожаром свыше 830 тыс. гектаров леса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Порядка 200 лесных пожаров на площади более 830 тысячи гектаров продолжают полыхать на территории России, на их тушении задействованы 5 тыс. человек и свыше 700 единиц техники, сообщает федеральная "Авиалесоохрана".

По состоянию на 00:00 по московскому времени 26 июля в РФ огнем было охвачено 834 552 га, "по которым проводились работы по активному тушению", говорится в сообщении агентства в понедельник.

Отмечается, что на тушении лесных пожаров задействовано свыше 5 тыс. человек, 718 единиц техники, а также 35 воздушных судов. Порядка 63 воздушных судов находятся на мониторинге ситуации с пожарами.

По данным "Авиалесоохраны", наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии (около 736 тыс. га), в Иркутской области (около 40 тыс. га), Карелии (более 11 тыс. га), а также в Чукотском автономном округе (11 тыс. га) и Хабаровском крае (около 6 тыс. га). За прошедшие сутки ликвидировано 66 лесных пожаров на площади более 42 тыс. га.

Как сообщают в пресс-службе Минприроды РФ, за прошедшую неделю - с 19 по 25 июля - более 600 лесных пожаров в 49 регионах России были ликвидированы на площади свыше 300 тыс. га. Наибольшее количество лесных пожаров за минувшую неделю ликвидировано в республиках Якутия, Карелия, Коми, в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Ленинградской, Иркутской, Архангельской, Вологодской и Московской областях.

При этом, по прогнозу Гидрометцентра России, на ближайший месяц ожидается меньшее количество осадков в Свердловской и Челябинской областях, на юге Амурской области, Хабаровского края и Камчатского края; на Сахалине, на востоке Якутии, в Чукотском автономном округе. На севере Сибирского федерального округа, северо-западе Якутии, на востоке Иркутской области, в Бурятии и на большей части Забайкальского края прогнозируются осадки, которые превысят средние значения в месяц. Дожди смогут частично стабилизировать ситуацию с лесными пожарами в указанных регионах.

В РФ в настоящее время, по данным "Авиалесоохраны", пожароопасный сезон открыт во всех субъектах страны. Особый противопожарный режим введен в 65 регионах России, режим чрезвычайной ситуации - в 10 регионах РФ.