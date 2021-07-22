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Военная авиация сбросила 3,5 тыс. тонн воды на лесные пожары в Якутии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили порядка 3,5 тысяч тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны РФ.

За время борьбы с огнем в Якутии военная авиация перевезла в общей сложности 347 специалистов противопожарной службы и около 41,5 тонн грузов, говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки вертолетами Ми-8 было сброшено 56 тонн воды, а также были перевезены 24 специалиста противопожарной службы и более 500 кг грузов.

Как сообщалось, по данным МЧС РФ, из-за природных пожаров 107 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности.

По данным Минэкологии Якутии, на территории республики полыхают 227 природных пожаров с площадью, пройденной огнем, 1,5 млн га. Специалисты тушат 80 лесных пожаров в 18 районах. За прошедшие сутки потушено девять пожаров на площади 94,1 тыс. га.

В борьбе с пожарами задействованы свыше 2,1 тыс. человек, они используют 288 единиц техники.

Минобороны РФ Якутия

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