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Управляющего челябинским отделением ПФР обвинили в получении взяток на 26 млн руб.

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Руководителю отделения Пенсионного фонда России в Челябинской области предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

"По данным следствия, обвиняемый получил взятки в сумме более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), - говорится в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. В суд направлено ходатайство об аресте чиновника.

О задержании руководителя регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина стало известно накануне, 22 июля. "Его забрали из больницы, где он лежал. Задержан и доставлен в СКР в рамках статьи 91 УПК РФ", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Кроме того, 12 июля был задержан заместитель управляющего региональным ОПФР Александр Орехов, его задержали при получении взятки в размере 3,1 млн рублей. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, взятка была передана представителем ЧОПа за помощь в получении контрактов на охрану подразделений ПФР в регионе. Вину Орехов признал и сотрудничает со следствием.

Также был задержан по обвинению во взяточничестве подчиненный Орехова - начальник административно-хозяйственного отдела регионального отделения Пенсионного фонда России Рудольф Зайцев. Он обвиняется в получении взятки в сумме более 1 млн рублей за совершение в пользу физлица и возглавляемой им коммерческой организации действий, входящих в его полномочия. Зайцеву предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Орехов по решению суда был отправлен под домашний арест до 12 сентября, Зайцев - до 17 сентября.

Челябинская область ПФР СКР

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