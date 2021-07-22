Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали управляющего отделением Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Его забрали из больницы, где он лежал. Задержан и доставлен в СКР в рамках статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба регионального СКР отметила, что руководитель областного отделения Пенсионного фонда задержан по подозрению в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Преступление выявили сотрудники областного главка МВД, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Задержание подчиненных

Ранее сообщалось, что заместитель управляющего региональным отделением ПФР Александр Орехов был задержан 12 июля при получении взятки в размере 3,1 млн рублей. По версии следствия, взятку передал представитель ЧОПа за помощь в получении контрактов на охрану местных подразделений ПФР. Орехов признал вину и сотрудничает со следствием.

Кроме того, на следующий день после задержания Орехова прошел обыск обыск по месту жительства управляющего отделением ПФР по Челябинской области Чернобровина, сообщал "Интерфаксу" источник. Чернобровин проходил свидетелем по уголовному делу, у него изъяли ценности, которые могут иметь значение для следствия.

Также был задержан по обвинению в получении взятки подчиненный Орехова - начальник административно-хозяйственного отдела регионального отделения ПФР Рудольф Зайцев. Он обвиняется в получении взятки в сумме более 1 млн рублей за совершение действий в пользу физлица и возглавляемой им коммерческой организации.

Орехов отправлен под домашний арест до 12 сентября, Зайцев - до 17 сентября.