Замглавы отделения ПФР по Челябинской области задержан при получении взятки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области Александр Орехов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"Александра Орехова задержали при получении взятки в размере более 3 млн рублей сотрудники правоохранительных органов. По версии следствия, деньги ему были переданы за содействие в получении контрактов на охрану отделений Пенсионного фонда", - сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.