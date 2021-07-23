РФ пока не собирается исключать "Талибан" из списка запрещенных организаций

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские власти пока не планируют исключать движение талибов ("Талибан") из списка запрещенных организаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля отметил, что "движение "Талибан" - это ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане". "Для нас важно, чтобы все, что происходит в Афганистане, не представляло собой угрозу для периметра границ наших партнеров, прежде всего, Таджикистана, конечно", - добавил Песков.

В 2003 году по решению Верховного суда РФ "Талибан" был официально признан в России террористической организацией.