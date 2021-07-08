Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Источник сообщил о визите делегации движения "Талибан" в Москву

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Делегация политического офиса движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) находится в российской столице, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

США и их союзники по НАТО должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане "Талибана". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

Москва Талибан Афганистан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор заверил, что в Москве достаточно вакцин от COVID-19

Жара в Москве продлится как минимум до 13 июля

Пандемия коронавируса

В Москве впервые возбуждено уголовное дело о приобретении QR-кода

В Москве впервые возбуждено уголовное дело о приобретении QR-кода
Пандемия коронавируса

Москвичам снова разрешили посещать детские и спортивные площадки

Москвичам снова разрешили посещать детские и спортивные площадки

Власти Москвы пока воздержатся от новых COVID-ограничений

Пандемия коронавируса

Посещать летние веранды в Москве без QR-кодов разрешат до 1 августа

Посещать летние веранды в Москве без QR-кодов разрешат до 1 августа

"Оранжевый" уровень опасности продлили в Москве до четверга

"Оранжевый" уровень опасности продлили в Москве до четверга

Участницу Pussy Riot Алехину вновь задержали после 15 суток ареста

Пандемия коронавируса

ФСО прервет разводы караулов в Кремле из-за коронавируса

Пандемия коронавируса

Голикова заявила о необходимости сохранить COVID-ограничения в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');