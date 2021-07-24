В Афганистане за сутки уничтожили свыше 260 экстремистов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 262 экстремистов.

Об этом в субботу рассказал пресс-центр министерства. По данным военного ведомства, еще 176 боевиков получили ранения.

Отмечается, что активные боевые действия в течение суток проходили на территории провинций Лагман, Нангархар, Нуристан, Кунар, Газни, Пактия, Кандагар, Герат, Балх, Джаузджан, Гильменд, Кундуз и Каписа.

Перед этим в субботу пресс-центр министерства внутренних дел ИРА сообщил о том, что правительственные силы проводят операцию по установлению контроля над пунктом перехода на границе с Пакистаном, находившимся до этого под контролем движения "Талибан" (запрещено в России - ИФ) в провинции Нуристан.

Силы безопасности и обороны Афганистана накануне начали совместную операцию в уезде Барги-Матал провинции Нуристан, сообщил в субботу пресс-центр министерства внутренних дел страны. По его данным, в результате этой операции семь террористов были убиты и еще девять ранены, часть территории уезда была очищена от боевиков.

По данным СМИ, уезды Барги-Матал и Камдеш являются в провинции Нуристан двумя пунктами перехода боевиков движения "Талибан" и других террористических группировок из Пакистана в Афганистан. Уезд Камдеш пока находится под контролем талибов.

Правительство Афганистана не раз обвиняло соседний Пакистан во вмешательстве во внутренние дела своей страны.

По данным афганских военных, в рядах движения "Талибан" и других террористических группировок, воюющих против правительственных сил в Афганистане, сотни граждан Пакистана. Так, по данным пресс-центра министерства обороны Афганистана, среди 14 террористов, убитых накануне в ходе авиаудара в окрестностях города Лашкаргах, административного центра провинции Гильменд, на юге страны, обнаружены тела двух боевиков из Пакистана.