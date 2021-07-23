COVID-госпиталь в подмосковном парке "Патриот" закроют 1 августа

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - С августа в Московской области закроют госпиталь для больных коронавирусом в парке "Патриот", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"1 августа мы закрываем "Патриот". Сегодня видим отрицательную динамику", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Впервые коронавирусный госпиталь на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" был развернут в мае 2020 года, 12 февраля 2021 года он завершил работу. Вновь ковид-госпиталь был открыт в 20-х числах июня, он мог принять до 1520 пациентов.