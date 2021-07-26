Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье за неделю снизилось на 15%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Количество выявляемых в сутки случаев заболевания COVID-19 в Подмосковье за неделю снизилось, сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%", - сказала Стригункова в понедельник на еженедельном совещании губернатора Подмосковья с министрами и главами округов.

Согласно справке к докладу зампреда, по состоянию на 25 июля среднее число выявленных случаев заболевания в сутки составляет 2 175 человек, на 18 июля - 2 554. Также на 14% снизилась госпитализация: с 810 (на 18 июля) до 698 (на 25 июля) человек в сутки.

Стригункова добавила, что к концу недели планируется свернуть 2 тыс. коек для больных COVID-19. "Мы уже сократили на 2 тыс. количество коек. И на этой неделе еще порядка 2 тыс. планируем закрыть", - сказала она.

Всего в Подмосковье было развернуто порядка 15 тыс. коек для больных коронавирусом.