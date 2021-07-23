В Тюменской области с 28 июля запретят ночную работу кафе и закроют фуд-корты

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Тюменской области в связи с ростом числа заболевших COVID-19 с 28 июля вводят новые ограничения, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.

Так, в торговых центрах будут закрыты фуд-корты и детские площадки.

"На работу заведений общепита вводятся ограничения с 24:00 до 6:00. Услуги "на вынос" будут предоставляться без ограничений", - сказано в сообщении.

Кроме того, из-за коронавируса ограничат проведение мероприятий, запланированных на 31 июля в честь 435-летия Тюмени. Все концерты, массовые развлекательные мероприятия будут проводиться в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Тюменской области начала расти с июня. Так, если 1 июня в регионе было зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, то 23 июля - 268. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 сентября.