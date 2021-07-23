В России COVID-19 диагностировали еще у 23 811 человек

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 811 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

После незначительно роста числа новых заболевших в четверг значения пятницы вновь опустились ниже 24 тысяч, при этом число летальных исходов от коронавируса в РФ остается высоким - за минувшие сутки скончались 795 пациентов. Наибольше количество умерших в Москве - 107, в Санкт - Петербурге - 68, в Иркутской области - 35. По выздоровлении были выписаны 22 547 человек.

В Москве зарегистрировали 3 425 новых случаев COVID-19, еще 7 010 пациентов выздоровели. В Московской области за сутки выявлены 1 965 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 940.

Еще 536 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Нижегородской области, 492 - в Свердловской области, 491 - в Красноярском крае, 468 - в Воронежской области, 422 - в Пермском крае, 400 - в Иркутской области, 386 - в Крыму, 369 - в Ростовской области, 366 - в Омской области, 332 - в Хабаровском крае, 331 - в Самарской области, 316 - в Волгоградской области, 305 - в Челябинской области, 304 - в Оренбургской области, 300 - в Брянской области, 299 - в Забайкальском крае, 286 - в Ставропольском крае, 283 - в Коми, 280 - в Астраханской области, 274 - в Алтайском крае, 268 - в Тюменской области, 267 - в Тверской области, 263 - в Приморском крае, 261 - в Ульяновской области, 256 - в Мурманской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 6 млн 078 тыс. 522 случая коронавирусной инфекции, 152 296 умерших и 5 млн 450 тыс. 004 выписанных.