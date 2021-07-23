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В реестр СМИ-иноагентов внесли 5 журналистов и издание The Insider

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, еще пять журналистов, информация об этом появилась на сайте ведомства.

В частности, согласно обновленному в пятницу реестру, в него включены заместитель главного редактора "Проект" Михаил Рубин, корреспондент издания Софья Гройсман, корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский.

Также реестр пополнили журналисты Юлия Апухтина и Алексей Постернак

Кроме того, в перечень СМИ-иноагентов включен администратор издания The Insider - латвийское юрлицо The Insider SIA. Согласно обновленному реестру, юрлицо The Insider SIA зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.

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Минюст РФ The Insider

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