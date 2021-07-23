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Три четверти россиян не поддерживают легализацию гей-браков

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В России 75% населения не согласны с тем, что однополые пары должны иметь право вступать в брак между собой, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 10 июля по телефону среди 1600 взрослых россиян. 63% опрошенных выбрали ответ "совершенно не согласен", 12% - "скорее не согласен".

В 2015 году против легализации однополых браков были 80% респондентов, в 2013 - 86%, в 2005 году - 59%.

Полностью поддерживают легализацию однополых браков 5%, еще 7% - "скорее согласны", 9% "отчасти согласны, отчасти - нет".

С мнением, что гомосексуалы - "это больные люди, которым нужна медицинская помощь", согласны 23% опрошенных, это максимальный показатель с 2004 года. В 2004 году так считали 22%, в 2013 году - 21%, в 2015 году - 20%.

Социальной болезнью, от которой надо лечить все общество, гомосексуальность считают 13% респондентов (14% в 2004 году, 22% - в 2013 году, 15% - в 2015 году).

31% опрошенных выбрал вариант, по которому сексуальная ориентация - частное дело каждого и "я не провожу различий между людьми с традиционными и нетрадиционными взглядами на секс". В 2004 году таких было 24%, в 2013 году - 17%, в 2015 году - 22%.

Еще 11% склонились к мнению, что представители сексменьшинств опасны и их нужно изолировать. В 2015 году так считали 20% опрошенных, в 2013 году - 19%, в 2004 году - 12%.

С мнением "Представители сексуальных меньшинств — нормальные люди, но общаться с ними мне лично не хочется" согласились 16% респондентов.

ВЦИОМ

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