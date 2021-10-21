Путин попросил западную цивилизацию "в наш дом особенно не лезть"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что западная цивилизация вправе сама выбирать свои ценности, но в то же время она не должна навязывать их другим странам, в том числе России.

"Мы с удивлением смотрим за процессами, разворачивающимися в странах, которые привыкли считать себя флагманами прогресса. Конечно, те социально-культурные потрясения, которые происходят в тех же Штатах, Западной Европе - не наше дело, мы туда не лезем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от таких базовых вещей, как мама, папа, семья или различие полов - это, по их мнению, и есть движение к общественному обновлению. Это их право, но мы их просим только в наш дом особенно не лезть. У нас другая точка зрения", - сказал Путин, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи.

По мнению президента, "у подавляющего большинства российского общества другая точка зрения". "Мы полагаем, что должны опираться на свои духовные ценности, на историческую традицию, на культуру нашего многонационального народа", - отметил глава государства.

По его словам, "адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде". "Ну, дай бог. Флаг им в руки, как говорится. Только вот предлагаемые ими рецепты совершенно не новы, все это мы в России уже проходили", - добавил Путин.

В качестве примера он привел те коренные изменения, которые появились в России после 1917 года. "Большевики, опираясь на догмы марксизма, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад - не только политический, экономический, но и само представление, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества, вплоть до полного отказа от семьи. Такое было!" - сказал президент.