Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге в воскресенье

Парад примет президент России Владимир Путин

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Четыре тысячи военнослужащих, полсотни кораблей и подлодок, столько же самолетов и вертолетов примут участие в Главном военно-морском параде (ГВМП), который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в воскресенье, 25 июля, в День Военно-морского флота России. Парад будет принимать президент РФ Владимир Путин.

Парад начнется в 11:00. По данным Минобороны РФ, в нем будут задействованы, в частности, ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Впервые в параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

В линии статического показа в Кронштадте - атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь". Среди надводных кораблей - большие десантные "Петр Моргунов" и "Минск", тральщики "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".

Сообщалось, что в параде будут участвовать корабли ВМС Ирана (фрегат "Саханд"), Индии (фрегат "Табар") и Пакистана (фрегат "Зульфикар").

В небе над городом 25 июля пролетят более 40 единиц авиатехники: истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

В 22:00 в Санкт-Петербурге состоится праздничный салют в ознаменование 325-летия Российского регулярного флота и в честь пятого ГВМП.

В минувшую среду главный санитарный врач города Наталия Башкетова заявила, что ГВМП пройдет без зрителей.

"Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдёт в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен", - сказала Башкетова.

Она объяснила это напряженной эпидемиологической обстановкой в отношении коронавируса в городе.

Накануне Минобороны России сообщило о принятии мер "для гарантированного исключения заноса и распространения инфекционных заболеваний".

"На всех кораблях-участниках ГВМП, причальных зонах на постоянной основе проведены и проводятся профилактические мероприятия, включающие в себя организацию входного контроля с проведением термометрии тела, ежедневную дезинфекцию и санитарную обработку всех помещений, объектов и территории", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что "экипажи кораблей и судов заблаговременно провакцинированы и имеют высокий уровень антител".

"При подготовке к проведению торжественных мероприятий 25 июля также реализуется комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер с проведением подразделениями РХБ защиты дезинфекции всех площадок проведения и мест сбора участников праздника", - информировало Минобороны.

Из-за коронавируса Черноморский флот (ЧФ) отменил концерт, салют и фейерверк на праздновании Дня ВМФ в Севастополе.

"Изменения в традиционный порядок празднования внесены в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения Дня ВМФ", - говорилось в сообщении пресс-службы ЧФ, распространенном 19 июля.

"Вечерние мероприятия, включающие концерт, праздничные салют и фейерверк отменены", - сообщил флот.

По данным ЧФ, военно-морской парад в Севастополе 25 июля состоится - его участники прошли вакцинацию от коронавируса.

"Проход кораблей и пролет авиации будет выполнен в течение 15 минут и пройдет без демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений", - говорилось в сообщении флота.

16 июля пресс-служба Южного военного округа сообщила, что введены эпидограничения для тех, кто хочет посмотреть 25 июля парад Каспийской флотилии (КФл) в Дагестане.

"Представители МВД России и Роспотребнадзора организуют проверку бланков с отрицательными ПЦР-тестами, сертификатов о вакцинации и наличия индивидуальных средств медицинской защиты - масок и перчаток. Кроме того, территория городской набережной Каспийска будет разделена на секторы, что позволит не допустить массового скопления людей и соблюсти социальную дистанцию среди зрителей", - говорилось в сообщении штаба округа.

Парад кораблей, военно-спортивный праздник и салют в ознаменование Дня ВМФ будут проведены 25 июля на рейде Каспийска вблизи нового пункта базирования КФл.

Кроме того, военно-морские парады состоятся в городах базирования штабов Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов - Балтийске, Владивостоке и Североморске соответственно. Парад также пройдёт в сирийском Тартусе, где расположена база ВМФ России. О каких-либо ограничениях по COVID-19 в этих городах не сообщалось.