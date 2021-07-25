В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме

Пожар в центре Санкт-Петербурга Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пожарные справились с распространением огня в жилом доме с пристройкой на Лиговском проспекте в Петербурге, сообщает в воскресенье пресс-служба управления МЧС по городу.

По ее данным, в 17:10 пожар локализован.

Ранг тушения снижен с третьего до второго, добавили в ведомстве.

Около 15:30 в воскресенье на Лиговском проспекте, 115 загорелась кровля жилого дома и пристройки к нему. Первоначально площадь пожара составляла 300 кв. м, позже она выросла до 1,5 тыс. кв. м. Из здания были эвакуированы 15 человек. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают 89 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.