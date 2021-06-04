Путин заявил, что нужно продолжать диалог с Японией по мирному договору
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - При обсуждении с Японией вопроса о Курильских островах нужно учитывать изменения в Конституции РФ, но диалог по мирному договору нужно продолжать, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, у нас внесены изменения в Конституцию, безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору", - сказал он в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума в режиме видеосвязи.
При этом Путин напомнил, что "японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах".
"Потом мы по японской инициативе вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили (диалог - ИФ) по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах", - продолжил он.
Путин подчеркнул, что "Россия и Советский Союз никогда с этим не соглашались".
Он также обратил внимание, что в свое время Россия поставила перед Японией ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности.
"Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ударных ракетных систем на территории Японии, и у нас всегда возникал вопрос, не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать Российской Федерации", - пояснил Путин.
"К сожалению, однозначного, твердого, ясного ответа мы так и не получили", - констатировал он.
В конце апреля Япония заявила о желании продолжить переговоры с Россией о заключении мирного договора и передаче ей четырех южный островов Курильской гряды. Тогда отмечалось, что Токио, помимо решения территориального вопроса и вопроса мирного договора, хотел бы выстроить партнерские отношения с РФ, углублять отношения между странами в тех областях, которые ранее не были охвачены и развивать сотрудничество в сфере политики, экономики, а также гуманитарных обменов.