Путин заявил, что нужно продолжать диалог с Японией по мирному договору

Остров Итуруп Фото: Köhn/ullstein bild via Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - При обсуждении с Японией вопроса о Курильских островах нужно учитывать изменения в Конституции РФ, но диалог по мирному договору нужно продолжать, заявил президент России Владимир Путин.

"Да, у нас внесены изменения в Конституцию, безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору", - сказал он в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума в режиме видеосвязи.

При этом Путин напомнил, что "японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах".

"Потом мы по японской инициативе вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили (диалог - ИФ) по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах", - продолжил он.

Путин подчеркнул, что "Россия и Советский Союз никогда с этим не соглашались".

Он также обратил внимание, что в свое время Россия поставила перед Японией ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности.

"Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ударных ракетных систем на территории Японии, и у нас всегда возникал вопрос, не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать Российской Федерации", - пояснил Путин.

"К сожалению, однозначного, твердого, ясного ответа мы так и не получили", - констатировал он.

В конце апреля Япония заявила о желании продолжить переговоры с Россией о заключении мирного договора и передаче ей четырех южный островов Курильской гряды. Тогда отмечалось, что Токио, помимо решения территориального вопроса и вопроса мирного договора, хотел бы выстроить партнерские отношения с РФ, углублять отношения между странами в тех областях, которые ранее не были охвачены и развивать сотрудничество в сфере политики, экономики, а также гуманитарных обменов.