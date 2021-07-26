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Мишустин пообещал проработать меры по обеспечению Курил сжиженным газом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство совместно с властями Сахалинской области разработает комплекс мер для обеспечения энергоресурсами Южных Курил - как сжиженным газом, так и другими видами энергии.

Общаясь с рыбопромышленниками на Итурупе, Мишустин отметил, что на Сахалине уже есть малотоннажный завод СПГ. "На сегодняшний день предполагается построение, в том числе мощностей для снабжения Курил. Но для этого и здесь нужна инфраструктура, чтобы СПГ сюда поступал", - сказал премьер.

Он добавил, что такой же проект есть и для острова Кунашир, куда СПГ начнет поступать по плану через три года.

"СПГ, наверное, лучшая альтернатива сегодня с учетом требований зеленой энергетики, которые есть сегодня в мире. Это отличное решение, эти планы есть", - добавил Мишустин.

Со своей стороны губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что на Итурупе в четвертом квартале 2023 г. будет сдано хранилище для СПГ. "Кроме того, на все Курильские острова разработанной программой модернизации энергетики решен вопрос, чтобы построить здесь и ветряную энергетику и в некоторых случаях и солнечную энергетику", - сообщил глава региона, добавив, что регион "до 2025 года планирует выйти на углеродную нейтральность и поэтому вся программа модернизации энергетики нацелена на снижение углеродного следа".

В заключении Мишустин поручил министру энергетики Николаю Шульгинову совместно с губернатором Сахалинской области "отработать именно вопросы инфраструктуры на островах, которую необходимо модернизировать". "Эти средства надо закладывать и в федеральный, и в региональный бюджеты. Я надеюсь, что мы решим здесь все вопросы, в том числе по экологии. СПГ - это выход", - заключил Мишустин.

Премьер РФ отправился в рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, первым пунктом в которой стал остров Итуруп. Там Мишустин ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы и пообещал обеспечить её необходимым современным оборудованием.

После Итурупа Мишустин посетит Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре и Иркутск.

Михаил Мишустин Дальний Восток Курильские острова

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