В Забайкалье восстановили движение по одному пути ж/д моста на Транссибе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Движение восстановлено по одному пути железнодорожного моста на Транссибирской магистрали в Забайкалье, который размыло паводком на прошлой неделе, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"В 17:54 (мск) открыто движение по одному пути на железнодорожном мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга - Укурей Забайкальской железной дороги", - сказано в сообщении.

Первым после восстановления движения по мосту прошел пассажирский поезд Владивосток-Самара.

Уточняется, что перед ним, "чтобы убедиться в надежности конструкции" были пущены грузовые поезда и вагон-дефектоскоп.

Для ремонта моста было задействовано порядка 27 единиц техники и более 350 железнодорожников, работа шла круглосуточно. На восстановление земляного полотна использовано более 5 тысяч кубометров щебня и специального камня.

Отмечается, что в настоящее время специалисты готовятся к восстановлению второго пролета, идет установка временных опор и мостовых откосов.

Как сообщалось, 23 июля аномальные дожди в Забайкалье смыли опоры моста на перегоне Куэнга - Укурей. Железнодорожные пассажирские перевозки были временно приостановлены, людей к местам назначения доставляли автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. В регионе был введен режим ЧС.

Президент Владимир Путин в связи с приостановкой движения на Транссибирской магистрали поручил правительству РФ организовать бесперебойное обеспечение прилегающих регионов. Он отметил, что первую ветку планируется восстановить в течение двух - двух с половиной суток, а вторую в течение пяти суток.