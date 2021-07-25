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Первые поезда проехали по восстановленному мосту в Забайкалье

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Первые составы в тестовом режиме пересекли восстановленный мост через реку Ареда в Забайкалье, сообщается в воскресенье на сайте Забайкальской железной дороги.

"Первые грузовые поезда проехали по одному пути восстановленного железнодорожного моста на участке Куэнга-Укурей в Забайкальском крае", - говорится в сообщении.

Сначала по мосту железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следующим успешно преодолел восстановленный мост груженый состав.

Как отмечается, после проведения тестовых испытаний конструкции моста руководством ОАО "Российские железные дороги" будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.

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Из-за мощных ливней и начавшихся паводков утром 23 июля обрушился железнодорожный мост между станциями Куэнга -Укурей в Сретенском районе. Движение поездов было остановлено.

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ поручил правительству взять под контроль ход восстановительных работ и ситуацию с жизнеобеспечением регионов, которые затронуло ЧП. Как прозвучало на совещании, оперативные службы планируют восстановить первую ветку в течение двух - двух с половиной суток, вторую - в течение пяти суток.

Забайкальский край РЖД Транссиб Забайкальская железная дорога

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