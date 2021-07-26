Мишустин обсудит с Путиным создание свободной таможенной зоны на Курилах

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает создать на Курилах свободную таможенную территорию, сделать их привлекательными для зарубежных инвесторов за счет освобождения большинства видов деятельности от основных налогов, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

После посещения рыбоперерабатывающего завода на острове Итуруп Мишустин заявил, что после возвращения в Москву намерен обсудить эти предложения с президентом РФ.

"Этот набор мер беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться с Владимиром Владимировичем о том, что мы могли бы здесь сделать", - сказал Мишустин, общаясь с рыбопромышленниками.

В частности, премьер заявил, что рассматривает "возможность введения на сегодняшний день здесь режима свободной таможенной территории, чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары".

"Кроме того подумаем над тем, что освободить от обязанностей налогоплательщика практически все основные виды деятельности, не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов", - заявил глава правительства.

В частности, на Курилах, пояснил глава правительства, возможно освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, по НДС, по имущественному налогу, по налогу на землю, на транспортные средства.

"И думаю, что, конечно, здесь нужно сохранять пониженную ставку страховых взносов", - добавил он.

При этом Мишустин подчеркнул, что Курилы "нельзя превращать в офшор", как это было в 90-е годы, когда "внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение".

"И, конечно, никто не освободит нас от налога на доходы физических лиц", - сказал премьер.

Тем не менее, подчеркнул Мишустин, эти предложения "были бы хорошим решением для инвесторов, в том числе западных, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места".

"Этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность. Я доложу об этих предложения президенту РФ и будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет интересно для всех, кто здесь работает, кто хотел бы здесь работать, включая наших партнеров из западных стран", - заключил Мишустин.

Он также пообещал дальневосточным рыбопромышленникам проработать льготный режим для перевозки рыбы в центральную часть России. Во время встречи с премьером представители рыбоперерабатывающей отрасли пожаловались ему на проблемы с доставкой рыбы российским потребителям. Они, в частности, обратили внимание на высокие транспортные тарифы на перевозку рыбы в сезон.

Как отметил Мишустин, "мы, когда готовились к визиту на Дальний Восток, то подумали об этом: подписаны два постановления, позволяющие решить эти вопросы, в частности, планируется субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов на доставку минтая в России".

"Это пока решение текущей ситуации, но это позволить ускорить транспортную доставку и освободить соответствующие холодильные мощности, чтобы использовать их в путину", - сказал Мишустин.

Кроме того, глава правительства считает, что "необходимо проанализировать образование цен на рыбную продукцию на каждом этапе - от вылова до прилавка".

"Президент такую задачу поставил, вопрос идет о ценах на продукты, а рыба на столе у каждого человека. Необходимо снизить все сопутствующие издержки", - пояснил глава правительства.

Он пообещал проработать этот вопрос с Минсельхозом и РЖД.

"Но самое главное - это, конечно, тариф, и субсидирование для РЖД льготных ставок этого тарифа станет оперативным решением", - заключил Мишустин.

Премьер РФ отправился в рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, первым пунктом в которой стал остров Итуруп. Там Мишустин ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы и пообещал обеспечить её необходимым современным оборудованием.

После Итурупа Мишустин посетит Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре и Иркутск.